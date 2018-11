Centrale elettrica alla Loggetta, residenti in rivolta: «Non la vogliamo»

Martedì 20 Novembre 2018, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 20-11-2018 09:41

Gli animi sono sempre più tesi al rione Loggetta a Fuorigrotta. L’installazione della nuova stazione elettrica non è stata accolta nel migliore dei modi dai residenti, preoccupati per le possibili conseguenze per la salute. Dopo le proteste e gli incontri con le istituzioni territoriali, la questione non è ancora risolta. La centrale si farà, ma nessuno tra i residenti intende lasciare campo libero ai tecnici. «Qui non la vogliamo - dichiara Gennaro del comitato “No centrale elettrica” - perché porterà solo guai per la salute. Abbiamo scuole e abitazioni nelle immediate vicinanze e non ci sentiamo sicuri».Tra i cittadini regna la preoccupazione, ma Terna - la società che dovrà installare la centrale - sgombra il campo dalle polemiche: «Noi proseguiamo le attività di interlocuzione con il Comune e con i cittadini. Dopo il recente open day nel quartiere di Fuorigrotta, siamo in attesa della convocazione del prossimo tavolo tecnico presso Palazzo San Giacomo sul progetto».Cittadini e società quindi sono ancora in attesa di conoscere le nuove date utili alla progettazione degli interventi. Date che dovrebbero arrivare a breve anche dopo il confronto con la commissione ambiente del Comune di Napoli.