Droga e teppisti a Napoli, il parroco chiede aiuto: «Hanno dato fuoco alla chiesa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2019 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Don Salvatore Giuliano, giovane e tenace parroco della basilica di San Giovanni Maggiore, una delle chiese più antiche della cristianità, nel cuore della Napoli storica, aspetta di essere ricevuto dal questore. La sua, o meglio, la loro, è una questione di sicurezza. La scorsa settimana - ma si tratta solo dell’ultimo episodio in ordine di tempo - qualcuno ha dato fuoco alla cappella dei musici, più nota come l’Ecce Homo, sempre sotto l’egida del sacerdote, che non è andata completamente distrutta solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco che in pochi minuti sono riusciti a domare le fiamme che già lambivano anche l’altare. Colpa della solita banda di giovani che - tra alcol e droga di ogni genere - passa le serate, anzi le nottate, occupando l’area che circonda la chiesa.