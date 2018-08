Chiusi i gabinetti pubblici a Capri a causa di un allagamento

Martedì 14 Agosto 2018, 20:06 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2018 20:10

Chiuse a causa di un allagamento e di infiltrazioni d’acqua che hanno investito gli impianti elettrici i locali dei gabinetti pubblici che si trovano in Via Acquaviva proprio a ridosso della Piazzetta di Capri. A chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato lo stesso concessionario dei locali che gestisce le toilette per conto del Comune di Capri. La forte pioggia che nel tardo pomeriggio di oggi ha flagellato l’isola, ha completamente allagato i vani e gli spazi dove si trovano i WC riuscendo a penetrare sino all’area riservata agli impianti elettrici creando una situazione di pericolo.Sul posto insieme ai Vigili del Fuoco anche la Polizia Municipale, che ha operato unitamente ai pompieri del turno A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Capri coordinato da Raffaele Bruzzano. Dopo aver effettuato i primi interventi i Vigili del Fuoco hanno redatto un verbale di inibizione ai locali, provocando così di fatto la chiusura delle toilette pubbliche anche a causa delle pericolose infiltrazioni preesistenti che secondo un primo rapporto avevano anche danneggiato l’impianto elettrico, creando di fatto una situazione di pericolo per persone e cose. Il rapporto dei Vigili del fuoco è stato poi inviato agli uffici tecnici del Comune che dovranno provvedere al ripristino tecnico ed alla rimozione dei fattori che hanno provocato l’allagamento degli ambienti destinati ad uso e servizio pubblico e conseguentemente la chiusura delle toilette.