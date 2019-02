Gli agenti del commissariato Decumani di Napoli hanno arrestato un 34enne, già noto per i reati di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e denunciato per danneggiamento di beni pubblici. I poliziotti sono intervenuti in piazza del Gesù a Napoli, a seguito di un a segnalazione al 113, poiché il 34enne ha aggredito e rapinato di una piccola somma di denaro un'artista-musicista di strada. All'arrivo degli agenti il 34enne, dopo un breve tentativo di fuga, ha iniziato ad aggredirli, danneggiando anche il vetro della vettura di servizio. L'aggredito ha avuto bisogno di cure da parte del personale del 118. L'uomo è stato arrestato e questa mattina giudicato con rito per direttissima, alla pena di 2 anni di pena sospesa e 600euro di multa.

Lunedì 4 Febbraio 2019, 19:32 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2019 19:57

