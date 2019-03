Domenica 24 Marzo 2019, 12:19

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nel tardo pomeriggio di ieri, durante i servizi di controllo del territorio, transitando in Via G. L. Albanese, hanno notato una persona che alla loro vista di scatto chiudeva il cancello d’ingresso di uno stabile.I poliziotti insospettiti hanno eseguito un controllo alle parti comuni dell’edificio e all’interno del vano in alluminio posto nell’androne, nel quale sono alloggiati i contatori elettrici, sono state rinvenute due pistole avvolte in un canovaccio. Le due armi sequestrate, una beretta cal. 7.65 con munizionamento a parte 10 cartucce dello stesso calibro e un revolver Taurus cal.38 completo di munizionamento, sono state affidate alla Polizia Scientifica per i rilievi tecnico/balistici per accertarne l’eventuale l’utilizzo in episodi delittuosi.