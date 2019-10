CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 10 Ottobre 2019, 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha scelto Napoli Gina Haspel per trascorrere un periodo di vacanza, ammesso che la donna più potente del mondo, appena un gradino sotto Donald Trump, il suo capo, possa fare vacanza o sentirsi in vacanza. Perché la Haspel - il nome completo è Gina Cheri Haspel, 63 anni - è la direttrice della Cia, sì, proprio la Central Intelligence Agency, l'agenzia di spionaggio degli Usa. Prima donna nella storia a dirigere l'Agenzia che dopo l'11 settembre ha il ruolo di responsabile di tutti gli apparati di intelligence degli Stati Uniti. Insomma, tutti gli 007 a stelle e strisce sono sotto il comando di Gina. Come dire che tutti i segreti del mondo - esattamente come si vede nei filmoni americani - passano dalla sua scrivania. Alzi la mano se almeno per un giorno qualcuno non ha sognato di essere Robert Redford ne I tre giorni del Condor quando chiama Langley, Virginia, la sede della Cia e chiede informazioni sul perché vogliono ammazzarlo, lui che lavora per la Cia ma «non è un operativo». Ecco, Langley è la signora Gina.