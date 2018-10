Napoli, la bidella della scuola Cimarosa è ammalata: niente lezioni per quaranta bambini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Ottobre 2018, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 10:06

«La bidella è ammalata e oggi non si entra in classe». Suonava più o meno così l’invito rivolto ieri mattina alle mamme della scuola dell’infanzia “Domenico Cimarosa”. I piccoli alunni del secondo circolo in via Posillipo 88 si sono visti costretti a tornare a casa per l’emergenza improvvisa. L’assenza per malattia della collaboratrice scolastica ha infatti reso necessaria la sospensione delle attività didattiche per gli oltre quaranta bambini delle due sezioni dell’asilo. Bambini seguiti da due maestre per ciascuna classe e una sola bidella, appunto. Ma venuta a mancare, da ieri, la presenza fondamentale di quest’ultima, amata da genitori e bambini, «perché sempre presente e attenta con i nostri figli, come d’altronde le stesse insegnanti», dicono in tanti, gli scolari hanno dovuto saltare le lezioni. Un imprevisto che ha fatto mobilitare le famiglie, nel giorno in cui doveva partire la refezione.