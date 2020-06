Circolo Posillipo, riapertura con sorpresa: rubato il televisore

Il Circolo Posillipo riparte, e alla grande. Il lockdown è alle spalle, e lentamente il sodalizio biancorosso ritrova gli spazi per tornare a recitare un ruolo di primo piano nella vita cittadina. Piscina, porticciolo, palestra, sala scherma, tutto è tornato a funzionare come di consueto, con le dovute restrizioni imposte dalla normativa anti-Covid. Attenzione sin dall'ingresso nei saloni di uno dei circoli più decorati del panorama cittadino.

«Abbiamo ripreso praticamente tutto - conferma il presidente del Posillipo Vincenzo Semeraro - Ad eccezione delle assemblee e del gioco delle carte, e con le dovute attenzioni al distanziamento sociale ed al numero di soci presenti contemporaneamente, la vita del circolo posso dire che scorre regolarmente. Ovviamente siamo 800 soci e non possiamo pensare di essere tutti al Posillipo contemporaneamente. La piscina ha riaperto ridotta nel numero delle persone in corsia seguendo le direttive regionali e nazionali, la scherma, che aveva già riaperto per gli allenamenti all'esterno, ora ha ritrovato anche la sua palestra. Allo stesso modo la vasca di canottaggio e canoa è nuovamente a disposizione come gli spogliatoi ovviamente considerando il distanziamento sociale».



Ma il Posillipo ha ripreso anche la sua attività di rappresentanza. I Consoli componenti della Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia si sono ritrovati nel circolo rossoverde per sviluppare il progetto denominato «Il tavolo della diplomazia e la diplomazia a tavola». È stata l'occasione per onorare la festa nazionale del Portogallo in presenza del Console Onorario del Portogallo Maria Luisa Cusati. Pranzo conviviale a base delle migliori tradizioni culinarie del Portogallo. L'incontro è il primo di una serie di momenti al Circolo Posillipo con l'obiettivo di creare un appuntamento fisso che vedrà di volta in volta riuniti esponenti della diplomazia, delle istituzioni, dello sport, della cultura, dell'economia, in particolare Napoli e il Mezzogiorno, quale contributo per lo sviluppo di relazioni internazionali e nuove opportunità. Il legame tra Fenco e Circolo Posillipo, grazie a Gennaro Famiglietti, Console della Repubblica di Bulgaria, coordinatore nazionale della Fenco e socio del sodalizio di Via Posillipo, si era già consolidato in occasione della II edizione del Premio Posillipo, Cultura del Mare, reso internazionale dalla consegna di riconoscimenti all'ambasciatore della Repubblica di Malta, Vanessa Frazier e all'Ammiraglio James Foggo, nuovo comandante della Nato a Napoli. Tra i partecipanti i consoli della Tunisia, Austria, Nicaragua, Zambia, Portogallo, Brasile, Ecuador, Sri Lanka, Mauritania, Belgio, Lituania, Montenegro, oltre al presidente del Circolo Posillipo Enzo Semeraro, i vicepresidenti Antonio Ilario e Antonio Parente e alcuni membri del Consiglio direttivo.

Una piccola disavventura si è vissuta con il furto, durante il lockdown, del televisore che era stato donato dal socio benefattore Gennaro Cecere (lo stesso che ha anticipato i fondi al Circolo per la fidejussione con il Comune e che è in attesa della restituzione della somma). Disavventura cui il solidazio ha prontamente risposto acquistando un altro apparecchio. Obiettivo seguire la partita di questa sera Napoli-Inter che può valere per gli azzurri l'ingresso in finale di Coppa Italia. Questa sera al Posillipo si tiferà. Ed in caso di gol e passaggio del turno c'è da chiedersi come si rispetterà il distanziamento sociale.

