Domenica 8 Luglio 2018, 22:54 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2018 11:06

Hanno cercato di investire sui viaggi spirituali, ma poco dopo si sono visti costretti a cambiare idea. Non che il settore sia saturo, tutt’altro. Sembra che a obbligare due imprenditori napoletani a modificare i propri piani siano state le minacce di gente vicina alla criminalità organizzata, gente che parla «per conto della camorra». Quello delle minacce di «matrice estorsive» con le quali alcuni impresari sarebbero stati obbligati a rinunciare a investire nel campo dei pellegrinaggi è solo uno dei filoni emersi dopo l’arresto del prete esorcista Michele Barone. Un’inchiesta ormai di più ampio respiro che arriva fino alla meta mariana in Bosnia Erzegovina. L’allarme dell’inviato permanente del papa a Medjugorje , l’arcivescovo polacco Henrick Hoser, che ha denunciato gli interessi della camorra sui pellegrinaggi, parte da quanto raccolto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere che, accanto all’inchiesta madre su abusi ed esorcismi, ha aperto un filone di accertamenti finanziari che hanno fatto maturare il sospetto che i clan napoletani si siano insinuati nel circuito dei pellegrinaggi, con interessi sui viaggi, sugli hotel e sulle guide. A margine di tutto ciò, il racconto di chi aveva intenzione di investire su Medjugorje e poi si è visto costretto a fare dietrofront.IL PRETE SCOMPARSOLa paura di fare «una brutta fine» sarebbe alla base di una delle testimonianze al vaglio degli inquirenti che stanno indagando sugli affari della camorra che ruotano intorno a Medjugorje. Aleggia su tutta la vicenda una storia che risale al 2015, ma che non è unica nel suo genere. Lo spettro delle tante sparizioni di pellegrini avvenute in Bosnia Erzegovina. È uno, in particolare, il giallo irrisolto e riguarda il sacerdote missionario Luciano Ciciarelli, monfortano di 79 anni di Civitella Casanova sparito il 2 agosto del 2015. Quella mattina il religioso uscì dall’hotel solo con il cellulare e di lui non si seppe più nulla. Per giorni, anche 140 persone e due elicotteri cercarono il religioso, ma senza esiti. Le autorità bosniache ci hanno messo una pietra sopra un anno dopo: «disperso, il caso è chiuso». Ad oggi, la famiglia cerca ancora una verità che sembra non voler venire a galla. Padre Ciciarelli stava trattando per la donazione di un terreno in una posizione privilegiata: ai piedi del Podbrdo, la collina dove le veggenti sostengono di vedere la Madonna. Il costo del suolo ggetto dell’operazione che il missionario non riuscì mai a concludere era di 800mila.