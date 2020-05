Cocaina pronta per lo spaccio, arrestato pusher a Fuorigrotta

Ieri sera gli agenti del commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fatto un controllo in un’abitazione di via Luigi Santamaria in cui hanno rinvenuto sei involucri di cellophane contenenti cocaina per un peso di 46 grammi, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e la somma di 255euro. Raffaele Improta, 30enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ultimo aggiornamento: 12:54

