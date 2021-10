Colli Aminei, scassinano un panificio ma scatta l'allarme: presi due pregiudicati

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in viale Colli Aminei per una segnalazione di furto ai danni di un panificio.



I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto due uomini che, usciti dall’esercizio commerciale, si sono allontanati velocemente a bordo di un’auto e li hanno raggiunti e bloccati con non poche difficoltà; inoltre, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza interno ed alle descrizioni fornite da un passante, hanno accertato che, poco prima, i due, dopo aver scassinato la serranda, si erano introdotti all’interno dell’attività ed avevano asportato parte dell’incasso.

APPROFONDIMENTI LA VERTENZA Whirlpool, domani 200 operai al ministero per il vertice sul futuro... IL CASO Borrelli: «Per festeggiare il Napoli accesi pericolosi fumogeni... L'INCIDENTE Incidente tra 5 Tir a Capua: nessun ferito ma autostrada per Roma...

Alcuni minuti prima, un’altra volante era intervenuta in via Miano perché avevano segnalato che due uomini stavano tentando di forzare la serranda di un'altra panetteria e, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di un negozio adiacente, gli operatori hanno accertato che si trattava degli stessi malviventi.

Mauro D’Aniello e Vincenzo Fiore, napoletani di 31 e 33 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato, tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.