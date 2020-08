Bussano alla porta e gli sparano addosso: 34enne in prognosi riservata

Un 34enne napoletano è ricoverato nel reparto di Rianimazione all'ospedale San Giovanni Bosco dopo essere stato colpito, questa notte, da diversi colpi d'arma da fuoco. L'uomo, pregiudicato, ha riferito di essere stato sparato mentre era nella propria abitazione in piazzetta Volturno, dove tre individui coperti in volto avrebbero bussato alla sua porta, aprendo il fuoco contro di lui e procurandogli così quattro ferite nella zona degli arti inferiori.

Il 34enne dopo le prime cure in pronto soccorso, è al momento ricoverato in prognosi riservata sebbene non sia in pericolo di vita. L'episodio verificatosi intorno a mezzanotte, è al vaglio degli investigatori dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura che indagano sull'accaduto e questa notte, hanno sequestrato anche un 'arma da taglio rinvenuta addosso all'uomo.

Ultimo aggiornamento: 09:52

