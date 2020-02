Colpo in cornetteria con un paio di forbici di grosse dimensioni, arrestato il rapinatore di Bacoli

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato Gennaro Starita, 20 anni, fermato in esecuzione di un ordine emesso dal Tribunale di Napoli per rapina aggravata.



Il provvedimento scaturisce da indagini dirette dalla Procura della Repubblica e condotte con metodi tradizionali da militari della stazione di Bacoli a seguito della rapina occorsa alle 1.40 del 13 luglio 2019 presso l’attività commerciale Natallegria, in via Risorgimento, quando Starita, con volto travisato e armato di un paio di forbici di grosse dimensioni, avrebbe minacciato la commessa e ottenuto la consegna dell’incasso giornaliero. © RIPRODUZIONE RISERVATA