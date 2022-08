Coltello e droga a Napoli, denunciati due giovani

Li hanno fermati in via Toscano a Napoli. Li hanno trovati in possesso di un coltello con la lama di sei centimentri e di un pezzetto di hashish dal peso di circa 4 grammi, e anche di una bustina contenente circa 1,1 grammo di marijuana. Per questo, un 26enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato con l'accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale; l’altro è stato sanzionato amministrativamente per lo stesso motivo.