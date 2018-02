Comune, approvata la delibera su fabbisogno di personale: oltre mille assunzioni in tre anni

Venerdì 16 Febbraio 2018, 17:45

La giunta del comune di Napoli ha approvato la delibera sul piano del fabbisogno del personale 2018/2020, provvedimento con il quale viene fatta la programmazione delle assunzioni che saranno attuate nell’Ente nel prossimo triennio. «Le scelte operate sono il frutto di un delicato equilibrio tra la necessità di incrementare la dotazione organica effettiva dell’Ente e quella di contenere la spesa del personale nei limiti imposti dal legislatore negli ultimi anni e ovviamente l’onere finanziario che le assunzioni comportano è coerente con il contenuto del piano di riequilibrio appena approvato» dice il proponente Enrico Paniniis.I dipendenti a tempo indeterminato in servizio al primo gennaio 2018 sono 7.397 (compresi i dipendenti di qualifica dirigenziale). Nel 2017 si sono ridotte di ben 782 unità, confermando il trend degli ultimi anni, e nel prossimo biennio (2018/2019) cesseranno la loro attività lavorativa almeno altre 1000 unità. A fronte di tale riduzione, si è programmata la copertura di 410 posti, nel 2018, di 415 nel 2019 ed infine di 195 posti nel 2020, tutti di categoria C e D in vari profili (agente di polizia municipale, profili educativi, ingegneri e architetti, vari profili amministrativi ). E’ prevista anche la copertura a tempo indeterminato di 19 posti di qualifica dirigenziale nell’anno 2019.Tutte le assunzioni del 2018 avverranno attingendo alle graduatorie dell’ente, ancora vigenti fino al 31 dicembre 2018. Le assunzioni programmate negli anni successivi deriveranno, invece, da concorsi pubblici che a tale scopo saranno banditi. Nella delibera sono state programmate anche le assunzioni a tempo determinato che, nell’anno in corso, riguarderanno essenzialmente il settore dei servizi educativi e le assunzioni a tempo determinato finanziate con i fondi del Pon Inclusione per lo svolgimento delle attività di supporto all’attuazione del Sia/Rei.