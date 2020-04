Aveva appena consegnato 100 grammi di marijuana un corriere sorpreso in strada dai carabinieri a Casoria. Un 20 enne incensurato è stato bloccato dai militari dopo aver passato un sacchetto contenente la droga ad un 21 enne affacciato alla finestra della sua abitazione al piano terra. Per il giovane è scattato l' arresto ed il traferimento ai domiciliari in attesa del processo. Il 21 enne è stato denunciato. © RIPRODUZIONE RISERVATA