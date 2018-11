Martedì 13 Novembre 2018, 14:57

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Vicaria hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ufficio esecuzioni penali nei confronti di Ciro De Stefano, 71enne napoletano, che deve espiare la pena residua di 5 anni, 3 mesi e 28 giorni di reclusione oltre al pagamento di 427.516,00 euro per contrabbando e violazioni delle norme doganali.L’uomo è stato rintracciato in via Sant'Antonio Abate dai poliziotti che lo hanno compitamente identificato, notificandogli l’atto e associandolo al carcere di Poggioreale.