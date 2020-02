Contrabbando di sigarette, blitz nel deposito in campagna: sequestrate 9 tonnellate

Oltre 9 tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate a Somma Vesuviana dalla Guardia di Finanza nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto del responsabile del traffico. I finanzieri della compagnia di Aversa hanno intercettato dal Casertano un camion coperto da telone condotto da un contrabbandiere e lo hanno seguito. Il mezzo è entrato in un deposito in aperta campagna nel territorio del Comune di Somma, e poi è subito ripartito dopo aver caricato le sigarette. Il camion è stato fermato e al suo interno sono stati trovati numerosi scatoloni di sigarette. Nel deposito sono state scoperte quasi 9 tonnellate di tabacchi lavorati di marca «Regina», per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro. Il conducente del mezzo, un 53 enne di Casavatore, è stato arrestato. © RIPRODUZIONE RISERVATA