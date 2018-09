Martedì 18 Settembre 2018, 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contrabbando di gasolio a Napoli: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza che ha sequestrato un'autocisterna ed oltre 14mila litri di carburante per uso autotrazione che sarebbe stato commercializzato in frode. Ad insospettire i finanzieri la presenza, in un impianto di rifornimento, di un'autocisterna intenta a scaricare prodotto combustibile all'interno dei serbatoi interrati: hanno così effettuato un controllo sul prodotto trasportato che è risultato privo di qualsiasi documento di accompagnamento. Al termine del servizio sono stati sequestrati la stazione di rifornimento, l'autocisterna ed il carburante illegale, mentre sia il conducente del mezzo che il responsabile dell'impianto sono stati denunciati alla locale autorità giudiziaria per il reato di contrabbando di prodotti sottoposti ad accise. Sono in corso accertamenti fiscali volti a quantificare le imposte evase e le relative analisi su prodotto per comprenderne la provenienza e la qualità.