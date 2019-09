Venerdì 13 Settembre 2019, 14:29

Al corso Umberto I di Marano, i carabinieri hanno denunciato due uomini per vendita di sigarette di contrabbando. Si tratta di un 35enne e di un 46enne del posto, entrambi pregiudicati, sono stati trovati in possesso di 34 e 126 pacchetti di sigarette di varie marche privi del talloncino del monopolio di stato. Sequestrati in totale 3,2 chili di sigarette.Nel corso del servizio è stato denunciato anche un 64enne di Calvizzano già noto alle forze dell'ordine che in un locale in via Poerio esercitava abusivamente l'attività di falegname, peraltro senza che il locale fosse in regola con la normativa anti incendio e con le emissioni di polveri in atmosfera.