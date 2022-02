Controlli a Brusciano, sorpreso con numerose dosi di droga: arrestato pusher 27enne

Un arresto per droga per i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna nel complesso popolare della 219 di Brusciano ai danni di un altro pusher al dettaglio.

A finire in manette per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Rosario Esposito, 27enne di Acerra già noto alle forze dell’ordine.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Controlli a Gragnano e Pimonte: arrestato un 19enne per resistenza a... L'ARRESTO Napoli, controlli anti-droga: arrestato 52enne alle Case Nuove LA DROGA Caserta, blitz dell'antidroga per arrestare un pusher: trovato...

I carabinieri lo hanno fermato e controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 89 dosi di cocaina, 117 dosi di crack, 26 dosi di hashish e 18 dosi di marijuana. Sequestrata perché ritenuta provento del reato anche la somma contante di 505 euro.

L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.