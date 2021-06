Controlli a Sorrento e nella costiera: multe per 1.262 euro e patenti ritirate

Lo scorso fine settimana gli agenti del commissariato di Sorrento hanno effettuato controlli lungo la costiera sorrentina.

Nel corso dell’attività sono state identificate 170 persone di cui 20 con precedenti di polizia, controllati 69 veicoli di cui due sottoposti a fermo amministrativo e contestate sei violazioni del Codice della Strada per non aver indossato correttamente il casco protettivo e per divieto di sorpasso, elevando sanzioni per un totale di 1.262 euro; inoltre, sono state ritirate due patenti di guida.