Sabato 20 Ottobre 2018, 10:10

I carabinieri del Noe di Napoli, insieme a colleghi della stazione di Marianella e con il supporto tecnico specialistico di personale del comando per la tutela ambientale di Roma, su delega della procura napoletana, hanno effettuato controlli in un'area contigua al campo rom di Cupa Perillo, alla periferia di Napoli. Mentre i militari dell'arma stavano procedendo a rilievi tecnici è sopraggiunto un motocarro guidato da un 51enne della zona. Il mezzo era carico e trasportava circa 2 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi (finestre e parti mobili di legno, finestre di alluminio e contenitori di plastica). L'uomo è stato denunciato. Il materiale trasportato è stato sequestrato insieme al mezzo di trasporto. I rifiuti speciali affidati a una ditta specializzata.