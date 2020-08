Controlli anti-Covid a Sorrento: balli senza mascherina, chiuso locale in piazza Tasso

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Sorrento hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Nel corso dell’attività sono state identificate 467 persone, controllate 136 autovetture e 95 motoveicoli e contestate quattro violazioni del codice della strada.



Inoltre, stanotte i poliziotti hanno effettuato un controllo in un locale in piazza Tasso in cui si stava svolgendo una serata danzante ed hanno accertato che la maggior parte degli avventori non indossava la mascherina di protezione e non rispettava il distanziamento interpersonale occupando l'Intera pista da ballo.

Al titolare dell’esercizio commerciale è stata dunque irrogata una sanzione di 1.000 euro ed è stata disposta la chiusura del locale per cinque giorni.

