Controlli anti-Covid nel Piano Napoli: sequestrate tre auto, multe per 3.117 euro

Sei persone sanzionate per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, tre veicoli sequestrati e tre ammende elevate per violazioni al codice della strada. È il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino di Torre Annunziata e all'interno del complesso edilizio «Piano Napoli» in via Settetermini a Boscoreale effettuato dagli agenti del commissariato oplontino, con il supporto delle unità cinofile anti-esplosivo e ordine pubblico dell'ufficio prevenzione generale e del reparto prevenzione crimine Campania, nel corso del quale sono state identificate 250 persone, di cui 65 con precedenti di polizia, e controllati 120 veicoli, di cui tre sottoposti a sequestro amministrativo. Inoltre, sono state contestate tre violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa e della revisione periodica, con sanzioni complessive pari a 3.117 euro. Infine, sono state sanzionate sei persone per inottemperanza alle misure anti-contagio: tre perché prive di mascherina e altre tre perché trovate fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo.

