Controlli a Torre del Greco: arrestato 40enne di Portici

Controlli a tappeto nel comune di Torre del Greco a Napoli, dove i carabinieri della locale compagnia, assieme a quelli del gruppo tutela del lavoro e del Nas partenopeo, hanno identificato 76 persone e ispezionato 30 veicoli. Arrestato un 40enne di Portici in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Torre Annunziata.

L'uomo è stato sottoposto alla detenzione domiciliare per un furto commesso a Torre del Greco. Dovrà rispondere invece di violazioni alla normativa sul lavoro un 43enne romano, amministratore di un circo itinerante. Due dei quattro lavoratori impiegati erano irregolari e l'imprenditore è stato sanzionato anche per omessa visita medica e formazione dei dipendenti. Per lui una multa di oltre 11mila euro.