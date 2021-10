Controlli a Torre del Greco, sanzionate due sale scommesse per slot machine non autorizzate

Ieri gli agenti del commissariato di Torre del Greco hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in corso Vittorio Emanuele, via Sant'Antonio, rotonda La Salle, Alcide De Gasperi.

Nel corso dell’attività sono state identificate 140 persone, controllati 50 veicoli di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 6 violazioni del codice della strada per mancanza di copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Camorra, slot machine del clan Belforte: scatta il sequestro per... IL SEQUESTRO Napoli, sequestrata sala giochi abusiva: quattro denunciati FROSINONE Perde tutto alle slot machine e tenta di gettarsi da un ponte...

Inoltre, i poliziotti hanno sanzionato i titolari di due sale scommesse in via I° vico Abolitomonte e via Nazionale per la presenza di un numero di slot machine superiore a quelle autorizzate e perché un preposto all'esercizio era privo dell'autorizzazione ad esercitare l’attività in assenza del titolare.