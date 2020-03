E’ in corso in questo momento il trasferimento - dall’ospedale Rizzoli di Ischia a Napoli e poi all’ospedale Cotugno - del turista bresciano di 78 anni in vacanza sull’Isola risultato positivo al Coronavirus. L’uomo alloggiava in un Hotel di Forio insieme a ad una comitiva di 100 suoi concittadini, tutti anziani. Le sue condizioni sono discrete considerando l’età.

Complessa la logistica del trasferimento in quanto la barella per il biocontenimento non è compatibile con l’idroambulanza. Pertanto si attende da Napoli una particolare ambulanza che può ospitare la barella speciale per infettivi e personale specializzato che ad accompagnare il trasferimento. Il mezzo di trasporto sarà imbarcato in un traghetto scoperto e viaggerà a motore acceso per tenere in funzione tutti i dispositivi di bordo. L’arrivo a Napoli per il trasporto al Cotugno è atteso in tarda mattinata. L’ambulanza è già arrivata e la partenza avverrà tra poco. Dal porto di Ischia. Il paziente comunque sta bene. La necessità el trasferimento non è clinica ma organizzativa.

Intanto in queste ore il dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 2 Nord sta verificando se bisogna fare i tamponi a tutta la comitiva del gruppo di anziani di Brescia. I prelievi biologici dalla mucosa nasale e della faringe, effettuati dal personale specializzato della Asl e indossando i dispositivi individuali di prevenzione, guanti, calzari e mascherine monouso (che saranno poi distrutti in un apposito contenitore allestito a latere della tensostruttura montata nei pressi dell’ospedale di Ischia) saranno portati in giornata al laboratorio del Cotugno per l’effettuazione del test. La risposta è attesa nell’arco delle 24 ore. Qui, entro venerdì, saranno disponibili anche i kit per la diagnosi sierologica in grado di verificare la presenza di anticorpi di soggetti che siano guariti dal virus e che non abbiano più dunque traccia del contagio ma solo l’orma (gli anticorpi appunto) del contagio.

Alle 15 è inoltre in programma una riunione della task force regionale sul coronavirus a cui sono convocati tutti i direttori generali delle Asl campane per tracciare il punto della situazione. Per il turista bresciano, risultato positivo al coronavirus si attende, sempre entro il pomeriggio di oggi, la conferma definitiva da parte dell'Istituto Superiore della Sanità. Intanto per precauzione al momento la struttura alberghiera di Ischia è presidiata dalle forze dell'ordine. La struttura ricettiva nelle prossime ore potrebbe essere oggetto di un radicale intervento di santificazione e disinfezione.

Sono in corso al Cotugno ulteriori tamponi sia di contatti di soggetti precedentemente individuati come positivi sia di persone che hanno avuto un accesso spontaneo al Cotugno. Qui entro domenica sarà creato un ulteriore percorso di accesso per i casi di sospetto coronavirus, a uso dei cosiddetti codici bianchi ossia a basso profilo di rischio, sia per i sintomi sia per l’anamnesi dei comportamenti e contatti avuti nelle ultime due settimane. Il varco è ricavato sul retro dell’accesso principale in collegamento con un nuovo padiglione degenze realizzato negli anni scorsi e finora mai utilizzato. Qui un nuovo intero reparto con camere tutte a pressione negativa e ad alto isolamento, dotato di 10 posti letto è pronto a entrare in funzione affidato a medici, infermieri e operatori sociosanitari che sono stati recentemente reclutati dal manager dell’agenda dei Colli Maurizio di Mauro con procedure ordinarie e straordinarie .

In Campania in base all'ultimo aggiornamento, sono 31 i casi accertati sul territorio regionale. A Napoli, ad esempio, sono risultati positivi due docenti dell'Università Federico II.

