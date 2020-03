Coronavirus in Campania, De Luca proroga al 14 aprile ​anche lo stop alla ristorazione

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato un'ordinanza con la quale proroga fino al 14 aprile la chiusura di attività di ristorazione e l'obbligo, per supermercati e altri esercizi di vendita di beni di prima necessità, di effettuare consegna a domicilio solo per prodotti confezionati. De Luca con un'analoga ordinanza aveva già prorogato al 14 aprile l'obbligo per i cittadini di restare a casa. Con l'ordinanza di oggi viene inoltre vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali.



Ultimo aggiornamento: 20:20

