Coronavirus in Campania, morto noto professionista di San Giorgio ​a Cremano

Un nuovo decesso per Covid-19 si è avuto a San Giorgio a Cremano. A darne notizia è il sindaco, Giorgio Zinno. «Si tratta di uno stimato professionista che forse in molti conoscevano», scrive il sindaco. «Uomo di valore assoluto che si è sempre distinto per la sua eleganza ed ironia. Questo mostro invisibile ha colpito anche lui, non lasciandogli scampo e portando così a 4 il numero dei decessi nella nostra città. Come per gli altri tre concittadini, la famiglia non potrà essere accanto a lui per dargli l'ultimo saluto ma a loro va l'abbraccio sentito di tutti noi e della cittadinanza».





In totale a San Giorgio a Cremano sono 16 i casi positivi di Covid-19: 4 i deceduti, 8 i ricoverati in ospedale e 4 i positivi al virus in isolamento nelle proprie abitazioni.

In Campania il totale delle vittime sale così a 112.



Ultimo aggiornamento: 22:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA