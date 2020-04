Coronavirus in Campania, al Pascale ora si sperimenta l'Avigan

Già impegnato in prima linea con il farmaco anti artrite reumatoide, farmaco che ha dimostrato, non solo a Napoli, ma in tutta Italia, di agire positivamente sulle complicanze della polmonite da coronavirus, l’Istituto dei tumori di Napoli parteciperà ora allo studio, coordinato dai cinesi, sull’Avigan.

La proposta è arrivata ieri da Pechino in una lettera dell'Ambasciata Italiana in Cina, indirizzata al Presidente della Regione Vincenzo De Luca, che aveva segnalato la disponibilità a una collaborazione scientifica direttamente al Premier cinese. A chiedere ai ricercatori napoletani ​di sperimentare un farmaco finora conosciuto come un anti influenzale è stato Wang Guiqiang, presidente della Chinese Society of Infectious Diseases.

Nei prossimi giorni il farmaco arriverà al Pascale per dare il via alla sperimentazione. Insieme con il farmaco i cinesi hanno annunciato di inviare forniture anche di mascherine, tute protettive e altro materiale sanitario.

«Sappiamo – dice il direttore scientifico dell’Irccs di Napoli, Gerardo Botti – che per avere un vaccino i tempi sono lunghi. È più che mai necessario, dunque, in questo momento riunire tutte le forze per trovare una cura per questa terribile malattia». E il direttore generale dell’Istituto, Attilio Bianchi, aggiunge: «Raccogliamo con piacere l'invito degli amici cinesi, che conferma la proiezione internazionale del livello di ricerca all'interno del nostro Istituto».



