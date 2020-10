Covid a Napoli, focolaio nella casa di riposo ai Colli Aminei: «Oggi tutti senza febbre»

Non ci sono pazienti positivi con la febbre oggi nel complesso per anziani dell'Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria, a Napoli, in via Colli Aminei. Lo afferma all'Ansa Francesco Guardascione, il medico che si occupa della Rsa in cui sono stati trovati 48 positivi al covid19, tra cui 28 anziani e 8 suore. «Stamattina nessuno ha la febbre - spiega Guardascione - i due anziani che ieri avevano la temperatura un pò alta stanno bene oggi. Anche la suora che ha problemi polmonari da tempo e ha oltre 80 anni sta meglio stamattina. Abbiamo attivato ormai da ieri tutte le procedure di sicurezza previste per limitare il contagio, il reparto è isolato».

I medici insieme all'Asl monitorano la situazione: «Al momento le notizie sono positive - spiega Guardascione - ma restiamo in allerta vista anche l'età avanzata dei positivi al covid. Possiamo essere ottimisti oggi e attendere qualche giorno per il nuovo giro di tamponi che dovrebbe essere effettuato dall'Asl nei prossimi giorni».

