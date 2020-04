Coronavirus a Napoli, arrivano i test rapidi: i primi per chi lavora all'ospedale Cardarelli

Kit analitici rapidi per dosare nel sangue gli anticorpi (IgM e IgG) contro il nuovo Coronavirus: la Regione Campania ha acquistato un milione di dispositivi. L'intento è utilizzarli per i rilievi di positività o negatività all'infezione. Attenzione i tamponi non vanno in pensione ma anzi proseguono al ritmo di oltre mille al giorno. I due sistemi saranno integrati (per la conferma dei casi risultati positivi). Tra i primi a partire c'è il Cardarelli che ha già dato disposizioni operative a primari e coordinatori di reparti.



Il protocollo è gestito su un Server informatico che collega la Regione e le Aziende sanitarie. Tutte le operazioni si effettuano tramite un'app scaricabile su Pc o dispositivo mobile dove sarà possibile condividere contenuti ed effettuare i rilievi epidemiologici. La prima fase dà la precedenza ai camici bianchi impiegati al pre-triage dei percorsi Covid o al lavoro nei pronto soccorso. Spazio anche ai pazienti sintomatici sospetti in attesa in ospedale. Quindi si passerà ai pazienti delle reti tempo dipendenti (traumi, ictus e infarto). La seconda fase dello screening si svolgerà sul territorio coinvolgendo i pazienti sintomatici in quarantena a casa, i malati affetti da patologie croniche (oncologici, in dialisi, diabetici), gli operatori del 118 e a medici di famiglia e pediatri di base e specialisti ambulatoriali. L'obiettivo è identificare in fase precoce chi sia venuto a contatto col virus, ne sia portatore sano o sintomatico ovvero ne sia guarito dopo contatto o malattia e isolare gli infetti con corretti percorsi di approccio. Nei test positivi solo l'incrocio dei dati con un successivo tampone conferma la malattia.

Il manager del Cardarelli Giuseppe Longo già da giorni sta sottoponendo il personale ai tamponi dopo i numerosi casi positivi registrati tra i primari del suo ospedale. «Considerata l'elevata sensibilità ma ridotta specificità della ricerca di anticorpi - scrive Longo - resta confermato il percorso per la sorveglianza sanitaria del personale esposto ai contatti stretti con casi accertati». Tutti gli operatori del Cardarelli saranno progressivamente sottoposti al test rapido dando priorità ai soggetti che hanno avuto contatti. I test saranno effettuati presso i locali della sede dell'ex Cral (padiglione F) e presso il servizio di Immunoematologia a cura del personale della Medicina legale. Alla distribuzione dei kit provvederà la Farmacia. Gli operatori ospedalieri se asintomatici e negativi al test lo ripeteranno dopo 6 giorni. In qualunque momento alla comparsa di sintomi effettueranno di nuovo il test e il tampone. Analogamente chi risulterà positivo sarà isolato praticando il tampone. I positivi al test e al tampone asintomatici resteranno in quarantena fiduciaria fino alla guarigione. Un iter che viene considerato una vittoria per medici e operatori come segnalato con una nota dall'Anaao aziendale del Cardarelli che ha seguito passo passo la vicenda sin dagli inizi di marzo quando era prevista solo la sorveglianza attiva dei sintomatici.



I prelievi per i test che saranno praticati anche ai pazienti affetti da altre patologie che giungono in ospedale nell'ambito delle reti tempo dipendenti. I negativi saranno instradati nel circuito ordinario i positivi isolati e dirottati a un percorso ad hoc con richiesta di tampone. Così anche per i pazienti cosiddetti indifferibili (dialisi, oncologia e radioterapia). I pazienti sospetti in pretriage in quanto sintomatici, sia che risultino negativi sia positivi al test rapido dovranno attendere il responso del tampone. Sul territorio il test sarà somministrato innanzitutto agli operatori del 118 e al personale dei distretti, medici e pediatri di base, team dei dei camper (Usca). Sono migliaia gli operatori in tutte le Asl e i pazienti a casa che ora reclamano il test rapido.