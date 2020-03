Coronavirus a Pozzuoli, contagiato dipendente Wind nel complesso Olivetti

La Wind sta ottemperando alle misure di igienizzazione e sanificazione dei locali della sede nel complesso Olivetti in via Campi Flegrei a Pozzuoli, dopo che un proprio dipendente, residente a Napoli, è risultato positivo al Coronavirus. La notizia da un post sul profilo Facebook del sindaco, Vincenzo Figliolia.

L'Asl Napoli 2 Nord, ha attivato la ricerca del link epidemiologico, su input dell'Asl Napoli1. In quarantena sono finiti altri due dipendenti venuti a contatto con il collega contagiato residenti rispettivamente a Napoli e a Quarto. I due sono stati sottoposti a tampone e si è in attesa dei risultati. I locali della Wind rimarranno chiusi fino a domani 10 marzo con pausa forzata per tutti i dipendenti. «Sul territorio della città di Pozzuoli resta un solo caso positivo, in via di miglioramento» ha informato il sindaco di Pozzuoli.

