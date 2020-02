Coronavirus ad Acerra, test negativi per l'imprenditore in affari con cinesi a Prato

Il commerciante di Afragola ricoverato da ieri pomeriggio alla clinica dei Fiori di Acerra non è affetto da coronavirus. A stabilirlo sono stati gli esiti negativi riscontrati dal laboratorio dell’ospedale Cotugno di Napoli sul tampone prelevato 24 ore fa dai sanitari della clinica all’uomo di 33 anni affetto da febbre e tosse.



Il commerciante aveva raccontato immediatamente al personale del pronto soccorso acerrano di essere stato in contatto con alcuni cinesi a Prato nel corso di una fiera ortofrutticola. Con lui sono stati in isolamento anche il medico e un infermiere che avevano prestato le prime cure e l’assistenza sanitaria finora. Le sue condizioni di salute non sono gravi.