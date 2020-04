LEGGI ANCHE

Le notespezzano la monotonia dellaIn via IV Novembre, questa mattina, la Croce Rossa, ha regalato un momento di svago ai cittadini, diffondendo con gli altoparlanti l'inno d'Italia. Unnatteso che ha spinto decine di persone fuori dai balconi a cantare e applaudire. Un modo per festeggiare questo lunedì in alibis e provare per qualche minuto la monotonia di questi tanti giorni trascorsi in casa.