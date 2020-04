LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima di sfogliare Il Mattino, i lettori chiedono anticipazioni all'edicolante. «Che si dice oggi? I contagi si stanno abbassando? Quando finirà quest'incubo?» Le domande, in epoca di coronavirus, sono sempre le stesse. Ricorrenti, puntuali. E celano paura mista a insofferenza. Desiderio di conforto e di rassicurazioni. Le pagine del quotidiano non si sfogliano, si divorano per sciogliersi dubbi ed ottenere certezze sulla situazione che muta di giorno in giorno e che non mette al riparo nessuno, da Nord a Sud dell'Italia e del mondo. Nonostante la barriera della mascherina e della distanza di sicurezza il contatto umano che si instaura dal un lato all'altro del bancone pieno di giornali non si è mai perso. Anzi. «Chi esce di casa - dice, titolare di Non solo notizie - cerca di stabilire un legame per sentirsi meno solo nel tunnel dentro il quale si trova ormai ogni paese».«Non solo notizie», appunto. Nell'edicola cartolibreria di via Mariano Semmola al civico 197 di Brusciano, Anna Calabrese, la titolare, fa quel che può per dare una mano in un momento di inedito smarrimento. Mentre consegna il quotidiano scambia qualche parola, offre sostegno ma soprattutto sorride nonostante la mascherina. È per questo motivo che ha accettato di buon grado la possibilità di offrire il servizio di consegna a domicilio del nostro giornale e le richieste non si sono fatte attendere. I lettori gradiscono e lei è contenta e soprattutto si organizza per essere puntuale ed efficiente. «Stiamo provando una nuova esperienza - dice- e prendendo le dovute precauzioni a tutela della nostra salute e di quella degli altri cerchiamo di rendere meno duro l'isolamento in cui il virus ci ha costretti. Consegniamo a casa ma siamo cauti e lo facciamo in tutta sicurezza. Ci chiamano soprattutto le persone anziane, i cittadini più vulnerabili che preferiscono non uscire di casa e seguono alla lettera le indicazioni del Governo per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid -19».«Nuove consegne a domicilio che si aggiungono a quelle che, coronavirus a parte, già effettuavamo tra i nostri clienti», dice Anna Calabrese. La possibilità di ricevere Il Mattino a casa è stata molto apprezzata dunque e le richieste arrivano non solo da Brusciano, ma anche dagli altri Comuni della zona. «Mai come in questo momento - spiega ancora la signora Calabrese - i lettori sono consapevoli dell'importanza di informarsi attraverso fonti qualificate ed i quotidiani rappresentano oggi più che mai una garanzia rispetto alle false notizie che circolano in rete e sui social. Quando sono scattate le misure di contenimento sociale - racconta ancora Anna - qualche cliente che si recava da noi in edicola è stato pure fermato, poi il fenomeno non si è più verificato. D'altra parte quello all'informazione è un diritto e nessuno si sognerebbe mai di impedire alle persone di acquistare un giornale. E poi la vendita avviene rispettando tutte le misure di sicurezza cui ormai siamo tutti abituati. Guanti, mascherina, distanza di un metro e soprattutto niente assembramenti. Mai più di una persona per volta dentro l'edicola».Chi volesse ricevere Il Mattino direttamente a casa potrà farlo telefonando a DIFFUSION PRESS dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11. Il numero da contattare è il seguente: 3920126321. É possibile anche inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica acasatua@diffusionpress.com.