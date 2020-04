Il coronavirus non ferma la camorra: stesa a Barra, tre colpi di pistola contro la casa del pregiudicato

Il coronavirus non ferma la camorra: questa notte tre colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi da un commando armato contro una palazzina in corso Sirena, nel quartieri di Barra. Nel mirino degli uomini del clan l'appartamento di un noto pregiudicato che abita in quello che tutti, nel rione della periferia orientale di Napoli, conoscono come il palazzo spuntatore. Tre i bossoli ritrovati dagli agenti del commissariato Barra-San Giovanni. Ultimo aggiornamento: 19:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA