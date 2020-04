Sono 18 i casi di coronavirus registrati in Campania nella giornata di oggi. Il totale dei casi di coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza è di 4.349. Nei centri di riferimento regionali oggi sono stati analizzati 1.50 tamponi, per un totale complessivo di 68.727.

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che oggi sono pervenuti i seguenti dati: all'ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 188 tamponi di cui 2 risultati positivi; all'ospedale Ruggi di Salerno sono stati esaminati 414 tamponi di cui 1 risultato positivo; all'ospedale Sant'Anna di Caserta sono stati esaminati 69 tamponi, di cui nessuno risultato positivo; all'Asl di Caserta, presidi di Aversa-Marcianise, sono stati esaminati 97 tamponi di cui 1 risultato positivo; all'ospedale Moscati di Avellino sono stati esaminati 96 tamponi di cui nessuno risultato positivo; all'ospedale San Paolo di Napoli sono stati esaminati 169 tamponi di cui 8 risultati positivi; all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici sono stati esaminati 130 tamponi di cui 3 risultati positivi; all'ospedale di Nola sono stati esaminati 54 tamponi, di cui 2 risultati positivi; all'ospedale San Pio di Benevento sono stati esaminati 74 tamponi, di cui nessuno risultato positivo; al laboratorio del Ceinge sono stati esaminati 218 tamponi di cui 1 risultato positivo.

Ultimo aggiornamento: 22:49

