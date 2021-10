Covid in Campania, oggi 393 positivi e tre morti: indice di contagio all'1,33%, è record di tamponi (per il green pass)

Aumentano i nuovi positivi ma crolla la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, complice il record di tamponi per il Green pass. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 393 positivi su 29.429 tamponi esaminati, 140 in più di ieri con 19.774 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l'1,33% dei test, un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 2,62%.

Se sale a 8.043 il numero di vittime con i tre decessi contabilizzati ieri, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 193 ricoverati con sintomi, 10 in più di ieri, e 17 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.