Covid in Campania, 3.253 casi e 13 morti: l'indice di contagio scende al 14,18%, giù i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.253 positivi su 22.946 tamponi esaminati, 2.038 in meno di ieri con 7.671 tamponi processati in meno. Di questi, 2.907 su 16.656 sono positivi al tampone antigenico mentre 346 su 6.290 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 14,18%, tre punti percentuali in meno di ieri quando il tasso di positività era al 17,28%.

Se sale a 10.430 il numero di vittime con i 13 decessi contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 531 ricoverati con sintomi, 31 in meno di ieri, e 37 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.