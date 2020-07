LEGGI ANCHE

Una lettera per denunciare «l'ennesima mancanza di coerenza e concretezza nei confronti delle infermiere e degli infermieri a cui abbiamo assistito già in altre regioni». È quella spedita dal Movimento Nazionale Infermieri della Campania al governatore campano Vincenzo De Luca e, per conoscenza, anche al primo ministroIl movimento, che a metà giugno era sceso nelle piazza delle principali città italiane per protestare, si riferisce alla riunione in programma domani tra la Regione Campania e le organizzazioni sindacali per la, denunciando la differenziazione in diverse categorie di rischio e anche che gli infermieri che si sono contagiati in corsia non avranno il bonus perché erano a curarsi e non hanno lavorato.«Cosa si intende - scrivono - per rischio Covid? Come si può mettere in atto una netta distinzione tra Infermieri A e B? E aggiungiamo noi C, ossia i fantasmi, quelli che non compaiono nemmeno, quelli che secondo le scelte di qualcuno erano completamente al sicuro.Pensiamo agli infermieri di aree denominate No-Covid, ma anche ai liberi professionisti e ai dipendenti privati che hanno continuato la loro attività anche domiciliare rischiando di essere contagiati. Tutti gli infermieri, durante l'emergenza sanitaria, sono venuti a contatto con pazienti Covid, tutti hanno subito lo stesso identico stress lavorativo, continui aggiornamenti delle direttive aziendali, blocco forzato delle ferie, turni di lavoro imprevedibili e paura di rientrare in casa dai propri cari». Gli infermieri protestano anche perché il bonus è considerato per il lavoro dal 10 marzo, giorno del lockdown, mentre «la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale - ricordano - è stata ufficialmente proclamata con delibera del Consiglio dei Ministri il 31 Gennaio 2020».Tra le richieste degli infermieri spicca quindi «un'attenta e più scrupolosa valutazione della distribuzione dei Premi Covid con inclusione di tutti gli Infermieri che hanno lavorato sia nelle aree Covid che non-Covid, dei dipendenti privati e dei liberi professionisti che hanno continuato la loro attività professionale; assegnare il premio Covid per l'intero periodo lavorativo considerando l'effettiva durata dell'emergenza e non solo parte di essa; l'inclusione di tutti gli Infermieri che si sono contagiati di Covid durante l'emergenza sanitaria e pertanto impossibilitati al raggiungimento delle presenze richieste; premio Covid non soggetto a tassazione; prolungamento dei contratti con scadenza a breve termine di almeno un anno».