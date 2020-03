LEGGI ANCHE

Stavano realizzando opere di edilizia abusive su un terreno in spregio alle norme del decreto governativo 'anti contagio': per questo motivo tre operai, tra i quali il committente dei lavori, sono stati denunciati a Ercolano.Lì era in corso uno sbancamento e la realizzazione di un terrazzo con annesso viale di accesso, nonché la costruzione di un muro della lunghezza di circa 35 metri lineari.. Ai tre, inoltre, è stata intimata la permanenza domiciliare con obbligo di isolamento per quattordici giorni.