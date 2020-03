LEGGI ANCHE

Dalla provincia di Isernia a Capri, senza i requisiti per poter raggiungere l'isola. Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Capri, durante i controlli finalizzati a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'arrivo di una nave presso il porto hanno accertato le motivazioni dei passeggeri in arrivo.. Inoltre, uno dei componenti della famiglia si è mostrato particolarmente insofferente all'attività dei poliziotti e li ha aggrediti verbalmente.nonché sanzionato, così come i familiari, per inottemperanza alle prescrizioni del Dpcm del 22 marzo 2020.