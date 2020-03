Coronavirus, De Luca: stop discoteche, niente comitive sulle isole e controllo temperatura ai passeggeri all'imbarco

Stop fino al 15 marzo in Campania per le discoteche ed i luoghi di ritrovo dove non sia possibile garantire la distanza interpersonale di un metro con il solo servizio verso i posti a sedere. Lo stabilisce una ordinanza firmata poco fa dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, nell'ambito delle misure di contenimento del coronavirus. Con un'altra ordinanza si stabilisce la limitazione dell'accesso alle isole del golfo di Napoli di gruppi organizzati di visitatori prvenienti da Regioni e Province a rischio attraverso il divieto di imbarco di comitive composte da più di 6 persone; disposto anche il rilevamento della temperatura di tutti i passeggeri in partenza da Porta di Massa, Beverello, Sorrento e Pozzuoli. Ultimo aggiornamento: 21:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA