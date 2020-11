Covid in Campania, oggi 4.508 positivi e 40 morti: è il record assoluto di contagi e decessi

Continua a correre il Coronavirus in Campania: dopo la frenata di ieri, oggi il virus fa registrare il record assoluto di contagiati con 4.508 nuovi positivi su 23.897 tamponi effettuati, 620 in più di ieri ma con 4.329 tamponi in più effettuati. Di tutti questi nuovi contagiati, 4.138 sono asintomatici e 370 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, anche il mese di novembre comincia con una clamorosa fiammata del virus: 22.269 contagiati in meno di una settimana.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 78.009 su 1.075.201 tamponi effettuati mentre sale a 796 il numero di vittime con i 40 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che si tratta di «deceduti tra il 12 ottobre e il 5 novembre». Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.677 ricoverati con sintomi, 69 in più di ieri, e 180 malati in terapia intensiva, sei in più di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 14.697 a 15.017 con 320 negativizzati in 24 ore.

