Covid in Campania, oggi 1.052 positivi e 39 morti: l'indice di contagio torna sopra l'8%

Torna a salire la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.052 positivi su 11.930 tamponi effettuati, 314 in meno di ieri ma con 5.282 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo l'8,82% dei test, quasi un punto in più di ieri quando l'indice di contagio era al 7,94%. Di tutti questi nuovi contagiati, 937 sono asintomatici e solo 115 presentano sintomi.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Nuovo Dpcm, da lunedì tornano i colori delle Regioni: dal... IL LOCKDOWN Campania in zona gialla, ma molti bar e ristoranti restano chiusi:... LA SCUOLA Riapertura scuole in Campania, nuovo screening di massa: in arrivo...

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 196.271 su 2.108.752 tamponi processati mentre sale a 3.033 il numero di vittime con i 39 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». Migliorano invece i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.385 ricoverati con sintomi, 23 in più di ieri, e 96 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri. E cresce anche il numero di pazienti guariti, da 115.882 a 116.879 con 997 negativizzati in 24 ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA