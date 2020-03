Coronavirus a Napoli, la Gesac mette in cassa integrazione tutto il personale

Gesac, società che gestisce gli aeroporti di Napoli Capodichino e di Pontecagnano, ha concluso con il parere positivo delle organizzazioni sindacali e della Giunta regionale della Campania l'esame congiunto per l'avvio della cassa integrazione guadagni straordinaria, a rotazione, per tutto il personale dell'aeroporto di Napoli, per un periodo massimo di 12 mesi, con mantenimento dei servizi minimi essenziali.

L'emergenza coronavirus, si legge in una nota, «ha determinato un crollo del traffico passeggeri del 99%, imponendo il ricorso alla Cigs richiesta, da procedura, per crisi aziendale dovuta ad eventi improvvisi e imprevisti. La misura, grazie alla sua modularità, consentirà una reintegrazione progressiva del personale ben prima dei 12 mesi ai primi segnali di ripresa del traffico aereo».

L'aeroporto di Napoli, in ottemperanza al decreto del Ministero dei Trasporti del 12 marzo, è aperto e operativo, garantendo voli di stato, trasporto organi, canadair e servizi emergenziali.



