Nella giornata di ieri sono stati 5 i cittadini napoletani sanzionati per mancato rispetto delle misure anti coronavirus sulle 1.428 persone (561 a piedi e 867 a bordo di auto) sottoposte a controllo da parte degli agenti della Polizia municipale di Napoli, schierata con 290 unità tra agenti e ufficiali. Sono stati effettuati 616 controlli ai pubblici esercizi per il rispetto delle raccomandate distanze di sicurezza, per il divieto di assembramento e per la verifica dell'idonea certificazione della disinfezione dei locali, oltre alle prescritte sospensioni delle attività: da questi controlli sono scaturite 15 sanzioni amministrative.

«I controlli da parte della Polizia locale di Napoli rivolti ad assicurare il rispetto delle disposizioni adottate a tutela dell'incolumità e della salute pubblica proseguono costanti, soprattutto nelle zone come luoghi della spesa, uffici postali e presidi di solidarietà per i più bisognosi, dove si sono registrati maggiori assembramenti», dichiara l'assessore con delega alla polizia locale Alessandra Clemente.

«Continua forte l'appello alla cittadinanza a continuare con la stessa maturità e prudenza dimostrata fino ad ora ad uscire di casa in casi strettamente necessari, scegliendo per esigenze come la spesa alimentare forme di prenotazione e orari, prima mattina e pomeriggio, dove le file nel rispetto della distanza di sicurezza sono meno lunghe», conclude.



