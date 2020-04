Coronavirus, a Napoli in giro con l'auto senza motivo: sedici sanzioni da 533,33 euro

LEGGI ANCHE

Sedici sanzioni da 533,33 euro sono state comminate ieri dalla Polizia Locale di Napoli ad altrettante persone che scoperte alla guida di veicoli senza motivate e comprovate esigenze. COltre alla sanzione, per i trasgressori è scattata anche la segnalazione all'ASL territoriale per l'isolamento fiduciario. La Polizia Locale, nell'ambito dei controlli anti-contagio, hanno ispezionato 446 negozi, per verificare il rispetto delle distanze di sicurezza, accertare il divieto di assembramento e per la verifica dell'idonea certificazione della disinfezione.Nella zona di Chiaia, inoltre, il Nucleo di Polizia Turistica ha sorpreso un bed & breakfast ancora in attività malgrado i divieti imposti alle strutture ricettive non alberghiere. Gli agenti hanno accertato che il b&b, ospitava due ragazze brasiliane (la loro presenza in città è in corso di accertamenti). Alla titolare del B&B è stata imposta la chiusura e una sanzione di 400 euro.